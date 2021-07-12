台北市萬芳醫院傳出院內感染，其中有非法移工成為染疫破口，市長柯文哲12日表示，為防範印度變種病毒，建議中央讓防疫專責醫院人員混打疫苗，否則要等第2劑AZ疫苗，還要10周以上，哪一天不小心就被病毒突破。

柯文哲今午主持防疫記者會，他提到萬芳醫院發生院內感染，有2個是外勞問題，目前台灣有超過5萬名沒有身份證、健保卡的移工在社區裡流竄，不但是治安也是國安破口，現在段是防疫破口，萬華專案以特赦令希望移工來篩檢，那一波後，現在很大問題是疫苗要怎麼辦。

柯文哲指出，這些非法移工沒有身分證、健保卡，就算打疫苗也沒辦法記帳，中央要嚴肅面對在台灣存在很多年的問題，沒事就沒事，出事就變問題，他要求萬芳醫院，病人進來不要帶陪病者，由院方的醫護人員提供照護，就算要帶看護，直接跟醫院申請，管控進來工作的看護是安全的，不可以自己找非法看護來，結果造成醫院破口。

他強調，雖然醫院管理有疏忽，但更大問題是台灣就是有一大堆非法看護，醫護該打第2劑的快點施打，但第1劑打AZ要等10周才能打第2劑AZ，打過AZ換施打莫德納，目前只要等4周。

柯文哲盼中央思考看看，台灣需要快速建立防護網，他主張照顧確診者的醫護人員混打，馬上很快就可打第2劑，等AZ還要等10周，面對英國變種病毒，打1劑還可以應付，問題是遇到印度變種只打1劑不見得有效，以台北例子，解除隔離做PCR篩檢，有3例就是印度變種病毒，防不甚防，時間拖久了一定會溜進來，他主張防疫專責醫院人員混打疫苗，不然哪一天不小心就被突破。