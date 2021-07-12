陪伴中壢人超過20年的新天地游泳池，受到疫情影響自5月以來完全不能做生意，業者無法承受虧損決定關門，也傳出地主早就將該片土地賣出，未來將蓋商辦大樓。業者強調，所有已購買之優惠券或是會員都能全額退費，因為近期三級警戒尚未解除，也希望民眾前來不要群聚，受理退費將至8月底止。

業者表示，受到新冠肺炎疫情影響，許多人認為游泳具有風險性，即便13日起就要微解封，水上活動仍是政府禁止的項目，從5月開始停業後，但相關的游池維護及工作人員的管銷費用都是一筆可觀的支出，虧損絕對是幾百萬元起跳，而且不是從今年才開始虧錢，從去年開始一直以來都是赤字在營運，現在實在是撐不下去了，即便是三級警戒解除也不會再開門，目前工作人員已進駐拆除相關設備，現場會有人員受理民眾退費相關事宜。

消息一出引發熱烈討論及惋惜，除了國民運動中心以外，新天地是少數私人營運的民間游泳池，且還有SPA等相關設施，不少網友哀號這個夏天都還沒游泳過竟然就倒閉，也有人說在這裡游泳超過20年，如今成為家長也是和孩子在這裡度過每年暑假，得知新天地要關門的消息感到相當捨不得。

業者強調，會員、優惠票及置物櫃都能在月底前退費，只要到大廳就會有工作人員受理，請民眾把握時間。