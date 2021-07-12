賴清德副總統今天在總統府接見即將離任的美國在台協會台北辦事處長酈英傑。(取自賴清德臉書)

賴清德副總統今天在總統府接見即將離任的美國在台協會台北辦事處長酈英傑，感謝他任內增進台美關係的重大貢獻，是台灣的「真朋友」，台美關係也有「真進展」。期盼他未來持續關心、支持台灣。

繼蔡英文總統9日下午在寓所接見之後，酈英傑今天下午也由外交部次長曾厚仁陪同，前來總統府拜會賴清德。

賴清德首先感謝酈英傑在離台前夕、最忙碌的時刻，安排時間辭行，讓他內心非常感動及溫暖，也感謝酈英傑的友誼，以及他3年任內對台美關係增進的重大貢獻。

他說，大家都知道酈處長與台灣的緣分，對台灣相當瞭解，不僅對台灣的政治、經濟、社會等都有相當掌握外，也深入基層到各個縣市及巷弄間，瞭解台灣民情、品嚐庶民美食。

賴清德提到，5月中疫情進入台灣社區，在急需疫苗的時候，酈英傑協助爭取250萬劑疫苗，對台灣幫助非常大。從酈的言談之中，可以感受到他對台灣的感情，如同酈英傑給台灣人民的道別信中提到「每當我想到台灣、以及整體美台關係，我總會想到希望、光明和成長」。

他說，酈英傑在台灣3年任內建樹也最多，不僅協助《台灣旅行法》及《台北法案》等法案通過，以及「貿易暨投資架構協定」(TIFA)會談重啟。

賴清德指出，酈英傑就任時曾提出四個增進的目標—增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色，以及增進美台人民的關係等。「3年後的今天來看，酈處長一一完成了當初的目標，是台灣的真朋友，而台美關係也有真進展」。

因此，除了總統特別頒授的「大綬景星勳章」以及外交部頒贈的「特種外交獎章」，賴清德也再次代表政府及台灣人民表達誠摯的謝意。

他指出，台美有共同的價值，包括對民主、自由、人權的深信不疑，對智慧財產權、自由貿易的堅定不移，並共同合作協助國際社會解決種種問題。包括台美共同成立「全球合作暨訓練架構」(GCTF)以及「印太民主治理諮商」機制，讓彼此有機會在國際社會上呈現良善的力量。

他說，雖然「天下無不散的宴席」，但想到未來會有好一段時間無法見面，內心總會有些不捨。期待酈英傑未來能夠再回來台灣看看我們，一如酈所說「雖然我將離開台灣，但台灣不會離開我」，希望酈處長能夠持續關心、支持台灣，相信台灣人民也都會感念酈處長對台灣的幫忙。

隨後，賴清德致贈酈英傑來自台南的手工檜木鋼筆，酈則回贈陳偉殷及王建民的親筆簽名球。