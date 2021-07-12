台北市信義區確診數升高，永利市場11日爆出1名菜販確診，市場封市3天急清消。台北市副市長黃珊珊表示，這名確診攤商一開始疫調還沒有說實話，北市府花兩天調閱資料，還動員警察調監視器，才讓攤商吐實，發現攤販先生曾到環南市場批貨，目前已匡列49人免費篩檢。

黃珊珊指出，該名婦人稱因為朋友告知可以免費篩檢，就自行前往醫院做免費PCR篩檢後確診，但在疫調時聲稱有先生跟小孩，但沒有同住也沒有來往，她平時也少使用電話，因此毫無足跡可言，導致疫調困難。

黃珊珊說，疫調人員調出電信通聯紀錄，並向警局調出監視器，發現她與先生去篩檢，疫調同仁拿資料向婦人詢問後，結果婦人嚇到，才告知是在永利市場賣菜，也匡列49人，市府透過精準疫調會讓匡列者免費去篩檢。

黃珊珊強調，婦人一開始沒有說實話，調出通聯紀錄及監視器影像才知她在市場賣菜，先生有去環市場批貨，目前是陰性並在居家隔離中，此次疫調同仁很認真，抽絲剝繭，像辦案一樣辛苦，旁邊的攤商也都匡列去篩檢，後續有狀況再對外說明。