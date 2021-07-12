海巡署偵防分署彰化查緝隊查獲網購交易平台上販售未經核准的大陸產製偽農藥，共有12名涉案人被移送法辦，並深入追查貨品供應來源。（彰化查緝隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

海巡署偵防分署彰化查緝隊查獲網購交易平台上販售未經核准的大陸產製偽農藥，共有12名涉案人被移送法辦，並深入追查貨品供應來源。（彰化查緝隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

海巡署偵防分署彰化查緝隊查獲網購交易平台上販售未經核准的大陸產製偽農藥，共有12名涉案人被移送法辦，並深入追查貨品供應來源。（彰化查緝隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

防疫宅在家，讓網購電商平台成為商業交易主流，什麼都賣什麼都不奇怪，連農藥都有人上網買；海巡署偵防分署彰化查緝隊日前會同農委會動植物防疫檢驗局等單位，查獲7.66公斤未經核准的大陸管制用藥，全案依違反《農藥管理法》將12名本國籍涉嫌人移送彰化地檢署偵辦，並追查供貨來源。

防疫讓許多民眾宅在家，居家綠生活調劑，種植蔬果與花花草草等植物盆栽，不只綠化居家環境，還有心靈療癒效果，成為新興風潮，許多綠手指利用家中客廳、浴廁與陽台，打造園藝空間，經常上網採購各種農業園藝資材，不肖份子看準商機，鋌而走險。

彰化查緝隊表示，共查獲12名個體戶，先盜用個資，在淘寶台灣、蝦皮、雅虎奇摩拍賣等知名網購平台註冊賣家帳號，再以系統後端變更電子錢包提領貨款方式，規避網購平台的實名認證機制，販售的未經核准的大陸產製殺蟲劑、肥料及植物營養劑等，因網購需求量大，生意非常好，初步清查被害人將近60人且遍及全台，包括家庭主婦、退休公務員等。

從事網路有機農業資材販售的泰霖生技業者表示，防疫綠生活既能怡情養性又可調劑身心，有時農作還小有收穫，是很有益身心健康的防疫居家活動；除了農藥不可在網路上販售、買賣，其餘資材若要上網選購，建議要選擇有品牌的廠商，有實體據點或公司通訊可做售後服務、諮詢；尤其要注意商品網頁有無政府對資材核准的許可證號、肥料字號，可上農糧署官網查證，才有保障。

彰化縣農業處指出，依《農藥管理法》第26條規定，不得於網路販售農藥，同法第7條規定，偽農藥係指未經核准擅自製造、加工、輸入或仿冒國內外產品。半年來陸續接獲民眾檢舉多起網路販售農藥案件，除送農委會農業藥物毒物試驗所化驗外，部分案件IP位址來自國外難以追查，移請農委會防檢局協助，部分遊檢調司法偵辦中，呼籲民眾不要在網路上購買來路不明的農藥，以免觸法。