雲林縣政府因應夜市微解封推廣交易電子化，由縣長張麗善（左）示範。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣夜市將於微解封後開放營業，目前有8處夜市申請通過，13日4處夜市將率先登場，12日雲林縣政府示範交易電子化，減少人與人的接觸，配合防疫生活化、資訊科技化、夜市得來速化等原則，希望在兼顧防疫與攤商生計下，讓民眾的防疫生活更便捷。

全台防疫3級警戒已實施將近2個月，衝擊餐飲零售業，隨著疫情逐步趨緩，餐飲、夜市無不期待微解封，雲林縣長張麗善12日示範交易電子化行動支付，並呼籲3級延長適度鬆綁後，防疫工作仍不能停歇，縣府因此提出防疫生活化、資訊科技化、交易電子化、採購得來速化的「夜市新文化」。

張麗善表示，降低接觸交易感染風險是防疫的重要環節，為此縣府與中華電信攜手合作推廣「Hi QR Pay」支付應用APP，並輔導夜市攤商、在地店家及中小型微型企業導入無現金交易服務，透過手機APP完成80％以上的掃碼收款作業，降低攤商店家與顧客間接觸的感染風險。

縣建設處處長李俊興說，縣政府針對13日微解封後夜市可申請營業，本月4日在西螺鎮東南夜市進行「微解封示範」演練，目前已核准斗六人文夜市、大埤夜市、北港同仁夜市、西螺東南夜市、林內夜市、莿桐夜市、崙背夜市、麥寮橋頭夜市的營業申請。

其中斗六人文夜市、大埤夜市、林內夜市、崙背夜市將於13日率先登場，屆時張麗善將率縣建設處、衛生局、警察局等相關人員前往督導並提供協助，確保防疫措施沒有疏漏。