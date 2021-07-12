天氣持續晴朗炎熱，加上疫情未緩民眾在家上班，連帶用電量再創紀錄。根據統計，12日用電量創下全國用電單日總排名第二、今年7月單日用電第一、今年不分月單日用電第二等3項紀錄。

台電表示，12日全天各地氣候炎熱，尖峰用電量出現在下午2時22分，尖峰用電量達到3821.2萬瓩，讓實際剩餘備轉容量346.3萬瓩，備轉容量率約9.06％，供電顯示黃燈，整體用電量比起台電預估多出60萬瓩，也讓供電燈號由綠轉黃。