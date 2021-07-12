用電破紀錄！12日寫下歷史次高 18:112021/07/12 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 天氣持續晴朗炎熱，加上疫情未緩民眾在家上班，連帶用電量再創紀錄。根據統計，12日用電量創下全國用電單日總排名第二、今年7月單日用電第一、今年不分月單日用電第二等3項紀錄。 台電表示，12日全天各地氣候炎熱，尖峰用電量出現在下午2時22分，尖峰用電量達到3821.2萬瓩，讓實際剩餘備轉容量346.3萬瓩，備轉容量率約9.06％，供電顯示黃燈，整體用電量比起台電預估多出60萬瓩，也讓供電燈號由綠轉黃。 職場》內用先緩緩！聯發「保庇」奶茶拓財源 歇腳亭OB聯名服飾送優惠 陸紡織業景氣復甦 強信-KY 6月創同期次高 #全國 #用電 #單日 #萬瓩 #用電量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 BNT最新進展 上海復星證實 與永齡 台積電簽約 04:102021/07/12 焦點要聞 《國際社會》單日確診破百例 雪梨硬封鎖恐再延長 14:512021/07/12 財經 職場》疫苗荒迎來及時雨！台積電砸49億捐贈500萬劑疫苗 17:132021/07/12 生活 亞東醫院協助6接種站 創下單日完成超過1萬人以上 17:352021/07/12 生活 澎湖有條件開放餐廳內用 首波稽查6家餐廳都未符規定 17:282021/07/12 生活 台積電、鴻海同步發重訊 各捐500萬劑BNT 花費金額曝光 08:062021/07/12 財經 《半導體》台積電：捐贈500萬劑BNT疫苗 上限1.75億美元 09:112021/07/12 財經 永齡、台積電BNT到手 朱學恒曝綠營側翼崩潰反應 網笑噴 09:402021/07/12 政治 台積電、永齡買1千萬劑BNT 5大重點一次看 09:072021/07/12 生活 用整個市府力氣控制疫情 柯文哲憂一放開馬上就會回去 16:582021/07/12 生活 太平洋高壓 12日用電量預估仍高 10:502021/07/12 財經 財經熱門新聞 崩潰快了…全球股市誰最危險？謝金河曝這區4大警訊 - 財經 長榮、陽明、萬海驚現3大價位 散戶沒出手恐滅頂 - 財經 竹科爆疫情 台積電證實3員工確診 - 財經 拜登來亂的！歐美航運股大復仇噴更猛 長榮、陽明也遭錯殺？ - 財經 點名貨櫃巨頭小心點 拜登反壟斷打擊燒到航運 歐盟想跟進 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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