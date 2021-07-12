周興哲（Eric）日前飛往上海宣傳新歌〈離開你以後〉，特別買了吉他和Keyboard在隔離飯店裡創作，短短幾天就寫出4首新歌，還在直播時分享創作，衝出13萬人次觀賞，其中一首新歌叫〈窗戶裡的14天〉，他幽默笑問：「歌名是不是很高級？」粉絲便順勢幫他取新綽號「周高級」。

周興哲的〈離開你以後〉是許光漢主演電影《你的婚禮》的插曲，隨著該片在全球賣出高達1.13億美元（約新台幣31.5億元）亮眼票房，〈離開你以後〉瞬間空降各大城市排行榜冠軍，宣傳邀約不斷，周興哲為此飛往上海，隔離生活相當充實，除了練琴、創作、閱讀外，熱愛高爾夫球的他也在房間裡練習揮竿，甚至拿椅子當工具，在陽台自主健身。

周興哲不時開直播分享，除了唱歌更介紹自己最近看的心理叢書，反應熱烈。此外，他也不忘品嚐飯店裡的美食，尤其菜單中的雞湯像臉盆一樣大，讓他大開眼界。有趣的是，愛喝熱湯的周興哲日前用房間裡的電熱壺加熱湯品，沒想到竟引發跳電，他趕緊打電話到櫃檯求救，立刻有位全身穿著防護衣、包得密不通風的阿伯出現，周興哲感動直呼：「這是5天來，我第一個見到的人。」阿伯維修後也叮嚀他水別倒得太滿，否則滾後溢出來容易引發跳電。