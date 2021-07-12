F-22 戰機維修

美國空軍近日發生一起F-22隱形戰鬥機A級事故，僅僅是因為維護人員粗心大意，忘了裝回輔助動力裝置的一組排氣管，因此造成排氣艙過熱損壞，事後維修花費了269萬美元（合台幣7600萬元）。大陸專家分析稱，F-22的許多系統漸趨老舊，甚至都已落後於中共殲-20隱形戰機，其高昂的維修費用成為更新換代的阻礙。

據美媒《空軍時報》(Airforce Times)報導，美國空軍事故調查委員會(AIB)最近公布的一份報告顯示，去年一架屬於內華達州內利斯空軍基地(Nellis Air Force Base)的F-22猛禽戰機因連續的維修失誤，造成戰機輔助動力裝置的排氣艙出現過熱狀況，導致機身損壞，損失達269萬美元。

報導說，這項失誤是由該基地第422測試和評估中隊與第757維修中隊進行維護時發生，在對輔助動力裝置進行拆除並排除故障後，因為工作上疏忽和程序上的失誤，安裝輔助動力裝置的排氣管出現設定錯誤，現場主管亦未發現與及時糾正。

事後維修人員在啟動F-22輔助動力裝置時又未注意到需要先安裝混合排氣管，導致輔助動力產生的高溫廢氣燒焦了機身內部的線纜和周圍結構，許多設備因此損毀，最後全部維修費用高達269萬美元。

報導說，按照美軍事故等級標準，造成200萬美元以上損失、軍機損毀和一人永久殘疾或死亡，就可歸為最嚴重的A級事故。

調查報告還說，數名維護人員與一名主官在維修過程中未能及時查明錯誤，與當時基地內有貴賓來訪活動有關，基地人員為歡迎貴賓舉行的飛行表演與相關迎賓活動，分散基地人員上應有的專注能力，導致工作程序上失誤。

不過這件發生於去年10月的事故還不算美國空軍F-22維修上最慘痛的事件。在更早的2012年5月，一架F-22戰機在跑道上滑行摩擦，最後用了7年時間，耗費約3500萬美元才完全修復。

由於F-22生產線早已關閉，原有戰機的維修成為難題，美國國防部曾指出，到2032年末，用於F-22戰鬥機的技術維修費用將高達70億美元。陸媒引述大陸軍事專家分析稱，目前F-22已趨老化，每飛一個小時就需要數十小的維修。至於更深入維修，短則數日，多則數周，零件短缺與後勤問題嚴重，50%的戰備率與其他戰機70%戰備率相較有很大差距。以這樣的差距，將來F-22機隊要對抗裝備較新的中共殲-20戰機會愈來愈難。