遊樂區微解封，泰雅渡假村暫不開園。（泰雅渡假村提供／廖志晃南投傳真）

疫情微解封，南投縣3家遊樂區中，九族文化村和杉林溪森林生態渡假園區，都將於13日重新開園；但是，泰雅渡假村仍持續停業，預計7月20日再開園，主要原因就在於餐廳不能內用，戶外也不能用餐，讓業者無所適從。

中央流行疫情指揮中心公布開放餐廳內用，南投縣政府原本配合中央政策，但隨後逆轉，改為餐廳禁止內用，只能外帶。

九族文化村配合防疫政策，園區遊客人數降載至1萬2000人，餐廳不提供內用，可以外帶到戶外空曠區域食用；杉林溪森林渡假園區遊客數限2000人，餐廳禁止內用，僅提供外帶服務，戶外空間開放飲食，禁止邊走邊吃。

南投縣觀光處長陳志賢表示，遊樂區飲食規定，比照勞動部工人戶外用餐指引，在戶外空曠、通風良好區域，可以飲食，但必須保持安全距離，也不能交談。

泰雅渡假村總經理、台灣觀光遊樂區協會榮譽理事長李吉田表示，為了防疫訂出各項防範措施有其必要，為顧及相關產業生計及營運需求，訂出微解封及有條件開放，立意雖好但缺少溝通，造成中央地方不同調，讓業者無所適從。

李吉田指出，中央同意餐廳做好防疫措施即可內用、但大多數縣市卻規定不能內用，對於觀光遊樂業卻是窒礙難行；因為到遊樂區的遊客，停留時間通常會比較久，如果在遊樂區餐廳不能內用、戶外不能吃，遊客到遊樂區連用餐的地方都沒有，園區如何營運；再者，夏天疑候炎熱，經常下大雨，還有小黑蚊，戶外用餐也難保品質。

李吉田認為，中央有關地方的各項政策，應該與地方討論，形成共識再統一宣布並全國一致執行，才不會形成亂象，針對不同業別應有更詳細的專案辦法，讓業者有所依循。