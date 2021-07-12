鴻海永齡基金會和台積電完成BNT疫苗採購及捐贈契約，蔡英文總統今天表示，持續爭取更多疫苗，是這段時間她最優先的工作，「謝謝各方的努力！」。政府也已展開下一批疫苗洽購的工作，預計在明年、後年各追加購買1500萬劑Moderna次世代疫苗，以因應往後可能的需求。

蔡英文今晚在臉書表示，今天行政院宣布，台積電、鴻海永齡基金會合計採購1000萬劑BNT疫苗的專案，已經完成採購契約和捐贈契約的簽署。將會在取得疫苗後，捐贈給政府調度使用。

她要謝謝過程中各方的努力，讓專案能順利推動，也要肯定行政院、中央流行疫情指揮中心，以及政府法律團隊，在談判過程中，夜以繼日協助捐贈單位，迅速完備複雜繁瑣的法律程序。

蔡英文強調，經過政府和民間共同努力，這次疫苗採購捐贈專案，符合原廠製造、原廠標籤、直送台灣三個原則，並能夠捍衛國人健康安全的各項權益。

另外，她說，我們也已經展開下一批疫苗洽購的工作，預計在明年、後年各追加購買1500萬劑Moderna次世代疫苗，以因應往後可能的需求。她再次謝謝台積電、鴻海永齡基金會及行政團隊同仁的攜手努力！