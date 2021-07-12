政府宣布三級警戒微解封前，屏東縣來義鄉12日下午，有民眾揪團前往鴛鴦瀑布溯溪，卻不幸傳出溺水意外，警消獲報出動10車21人前往救援，現場回報已有2人沒有生命跡象，警消正將遺體搬運下山，據了解，揪團成員中有一人是任職高雄市消防局中階主管，消息一出讓民眾大罵，都什麼時候了還去溯溪。

據了解，此次溯溪團是從網路揪團，前往的地點是位於來義鄉的鴛鴦瀑布，瀑布是由2條瀑布群的水道匯集而成的中型瀑布，循著2條水道向上游而上，還有大大小小瀑布，景色相當壯觀。

但當地人指出，汛期期間或水大的時候，瀑布下的深潭因水流太強會有拉力，其實並不適合游泳。由於意外發生地點距離停車場仍需2小時步行時間，警消正協助將人運送下山。

來義鄉公所也在官網提醒民眾，藍天白雲、高山綠蔭，甚至連溪水都這麼清澈沁涼。但疫情尚未真正的解封，三級警戒亦延至7月26日，上周假日已有部分民眾直接上山烤肉郊遊、甚至沒戴口罩，警察單位也立即開出罰單，警惕我們的民眾一定要遵守防疫規定，不讓來義鄉成為防疫破口。

鄉長和公所團隊還是再次強調，來義鄉仍是高齡人口、醫療短缺不足的鄉鎮，一旦疫情來襲，來義鄉會是弱勢地區，更有可能讓我們陷於防疫困境。

來義鄉公所表示，雖然屏東目前疫情稍有趨緩，但公所團隊絕沒有放鬆的本錢，鄉親也更不能找藉口鬆懈，心存僥倖只會帶來災難。只要一不小心，疫情隨時可能再起，持續嚴守防疫，才有重整新生活的機會。更強調，夏季遊玩瀑布非常危險也違反防疫規定。