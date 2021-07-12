2021年中職季中選秀12日晚間展開，今年共有157人參選，為歷年新高，今年受到疫情影響，首度採用線上方式進行，握有狀元籤的富邦悍將隊如之前表態的選了前旅美投手江少慶，連2年都由投手成為選秀狀元。

今年受到疫情影響，原訂要在選秀會前1週舉行的新人測試會也因台灣新冠肺炎三級警戒持續無法進行，報名測試會的球員經過資格審核後直接保送參加選秀會，也讓今年選秀會人數再創新高。

27歲的江少慶穀保家商畢業後，在2011年9月以簽約金25萬美元與印地安人隊簽約，展開旅美生涯，最高層級到3A，也曾代表國家出征第4屆經典賽、2019年世界12強棒球賽。

2020年轉披老虎隊球衣後，原本江少慶被看好有機會升上大聯盟，無奈受疫情影響，小聯盟賽季取消，季後被釋出再度成為自由球員。

經過考量後，江少慶決定返台投入中職選秀，結束10年旅美生涯，並與富邦簽下自行培訓合約，隨隊一起練習，他本季在二軍先發出賽3場、吞下0勝2敗，8.2局投球投出12次三振，自責分率7.27。