進入傳統出貨旺季，加上報價有調漲，紡纖下游廠下半年的營運表現將優於中上游；市場預期，成衣廠聚陽(1477)、羽絨代工廠廣越(4438)、光隆(8916)，下半年的營收獲利會比上半年有2位數的成長。而紡纖中上游原料的棉紗廠南紡(1440)、及聚酯、加工絲廠，則因棉花庫存利差減少，及產品價格略有修正，下半年成長的幅度會比上半年收斂。

廣越1-6月營收49.47億元，與去年同期小幅衰退1.44％；光隆累計今年上半年的合併營收40.85億元，年減3.57％。

塞港問題、船期遞延，讓廣越6月原本可出貨的3億元訂單，不得不遞延到7、8月；廣越指出，第三季是傳統出貨旺季，加上遞延出貨，第3季出貨將爆量。

訂單報價調漲，廣越指出，下半年營運將有較大、明顯的漲幅，全年全年營收比去年大幅成長25％的目標應可達成。

羽絨服代工廠因為產品屬性關係，淡旺季向來明顯，配合歐美耶誕檔期的舖貨，6月開始進入秋冬裝的出貨旺季，光隆指出，疫情激勵宅經濟商機大發，今年家居用品巿場需求持續暢旺，下半年進入家紡業傳統旺季，客戶拉貨動能將可加大下半年營收獲利成長空間。

除此之外，廣越、光隆指出，後疫情的服飾消費市場，高單價的戶外運動、休閒機能性高的產品成市場主流，這對毛利率、獲利能力的提升，有刺激作用。

至於上半年營收106.52億元，年增23.85％、衝高到近十年來新高的南紡，由於棉花原料的採購成本墊高，庫存利益縮減，市場預估，南紡下半年營運成長動能將會比上半年趨緩。

南紡手中維持5-7個月的棉花庫存，上半年因為棉花價格上漲，南紡低價原料庫存，讓產品利差擴大。

不過，南紡目前手中的棉花庫存平均成本已從年初的每磅70美分上升到80美分，現在棉花現貨價格約每磅95美分-1美元，庫存利差已不如上半年。

受惠主要原料CPL價格上漲，推升產品價格往上，而報價上揚、利差走升，聚酯加工絲、尼龍廠集盛、力鵬上半年的獲利都已轉虧為盈；不過，在低價庫存逐漸用完，利差優勢不如先前明顯，聚酯、加工絲廠，下半年營運成長的幅度，將呈小幅收斂。