國產署今日發布修正《國有非公用不動產被占用處理要點》占用人首次認養所占用的國有非公用文化資產，使用補償金可以減半計收，剩餘的半數使用補償金，簽訂認養契約5年以上者，可先暫緩繳交或者在符合認養期滿，沒有違約等一定條件之下，則可以免繳。

依據國有非公用不動產被占用處理要點第6點規定，被占用的不動產，在占用人未取得合法使用權或騰空交還之前，執行機關先依民法不當得利之規定，向占用人追溯收取使用補償金。

國產署表示，這幾年文化主管機關指定或登錄文資案件快速成長，到去年第4季止，國產署經管的文資多達309處，有很大部分是屬於宮廟，維護成本負擔愈來愈重。

國產署自2018年9月7日起開放外界申請文資認養，認養應該自行負擔標的的水電、管理維護費用，且不得有營利行為，並且適度開放其他大眾參觀，相對於出租等其他提供使用權方式有相當程度的使用限制。

目前國有文資提供認養案件，到今年6月底，國產署已經提供43處文資與外界認養，其中市定古蹟延平基督教會、市定古蹟旗後天后宮、市定古蹟麻豆護濟宮等14處，以提供使用補償金減收以利占用人協助國有文資館裡管理維護。

而國產署也編列預算補修毀損的古蹟，包含「淡水木下靜涯」800萬元、國定古蹟「台南三山國王廟」2000萬元，國產署官員表示，因為台南三山國王廟量體比較大，預計要到明年才能夠完成。

至於有北年歷史的「北投不動明王石窟」也是年久失修，國產署遭到文化局依據文資法處分30萬元，國產署表示，該案雖然是國有地，但是上面的建築非國有，處分還在行政訴訟當中，不過國產署也編列中長期的計畫，整修北投不動明王石窟。

此次鬆綁，除了在使用補償金提出誘因，鼓勵民間誘因之外，這次修正同時放占用人可取得文資的合法使用權，使用補償金可減半的文資種類，從原本的古蹟、歷史建築放寬為文化資產保存法所規定的文資種類，包含聚落建築群、紀念建築文化景觀等，都可以適用，希望藉此擴大文資保護效益，共創三贏。