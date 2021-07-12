巫苡萱為樂天桃猿啦啦隊的成員之一，擁有甜美的外型與火辣的身材，經常透過社群與粉絲朋友互動生活，她在個人IG擁有71萬粉絲追蹤，最近巫苡萱曝光好幾套泳衣套裝，引起許多網友們的討論，並且直呼：「真的好美喔！」

巫苡萱今（12日）在個人Instagram分享一系列的照片，她總共換穿了3套服裝，其中一套為比基尼泳裝，中空泳裝大方展露東西半球，展現出s身材的好曲線。她表示：「被我穿上拍照的，都是我在試衣間頻頻誇獎的款式，這些泳裝款式獨特又有質感，搭件長褲可變成時尚穿搭，搶眼不失格調。」

最近巫苡萱在社群上分享生活：「每到奧運時刻，都是全民最熱血的時候，大家團結一心幫台灣英雄加油！希望他們在場上能有最好的成績，為台灣爭取榮耀！堅持到底！永不放棄！而今年台灣英雄將迎戰東京奧運！關注運動賽事的朋友，千萬不能錯過，今年的世界體壇大事!」

巫苡萱表示這段期間：「疫情讓我缺少了很多活動，大部分的節日也不能過，但我依舊堅持要有讓生活不要太平淡無奇，偶爾穿的漂亮，搭配好吃的餐點就是完美的一餐。許多網友在底下留言回應：「妳的衣服真好看！」、「狠下馬威耶！」、「想看後面刺青圖案」、「害我不敢在別人面前滑手機」、「真羨慕你男朋友」、「福利放好放滿」、「很好看耶！完全不像是在穿泳裝」

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