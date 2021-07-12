提升快打站量能，企業捐助雲林縣政府各種防疫物資。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

面對嚴峻的疫情，為提升民眾的疫苗施打率，雲林縣政府自上個月15起於20個鄉鎮市設置快打站，提供鄉親疫苗施打服務，大量的人力投入造成防疫物資短缺，旭然國際有限公司等企業及個人獲悉，12日共同捐贈醫療口罩等防疫物資給縣府，由縣長張麗善代表接受並致贈感謝狀。

張麗善表示，雲林縣同步在20鄉鎮市設置快打站，從上個月15日迄今展開數波疫苗快打，感謝縣府各局處及20鄉鎮市公所、衛生所同仁，攜手縣內醫療院所為鄉親服務，更感動的是許多善心人士及企業捐助防疫物資，提供第一線醫護人員及快打站工作同仁使用，讓鄉親快速施打疫苗獲得保護力。

張麗善說，疫苗要達到群體免疫力，施打率需達6、7成以上，由於疫苗數量有限，目前雲林縣施打率約1成多，只要中央一配撥疫苗，縣府立即啟動快打站為鄉親施打疫苗，盡速提升疫苗覆蓋率。目前縣內65至74歲長者施打率為32.95％，高於全國平均接種率25.8％。

張麗善感謝旭然國際有限公司、崑洲集團、永寬化學、松東營造、廖文秀女士及王文姬女士等各界主動表達支持，捐贈醫療口罩2萬個、N95口罩1300個、防疫面罩700個、P1隔離衣200件等防疫物資，協助提升快打站量能。

旭然國際有限公司副總蔡欣儒表示，旭然去年投入醫療口罩的生產行列，這個月剛獲得衛福部認證，特別將生產出來的第1批防疫口罩捐給雲林縣政府，希望協助縣府守護鄉親的健康，後續若縣府有需求會持續捐贈當縣府的後盾。

縣文化觀光處長陳璧君指出，縣府設置快打站投入許多人力，擔心防疫物資的不足會影響到第1線防疫人員的安全，因此即時招募物資，感謝企業界及善心人士捐贈相關物資，希望拋磚引玉的動作，可以喚起更多人支持第1線防疫人員，全民一心共同抗疫。