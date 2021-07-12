高雄林姓男子帶著兩盒餅乾探望臥病在床的鄰居堂姊，竟對其摸胸還脫褲露性器官，所幸堂姊女兒及時返家制止。一審認定林男為「侵入住宅」強制猥褻罪重判3年6月，二審高雄高分院認為，難以認定林男是否預謀，只能依「罪疑惟輕」原則，依強制猥褻罪改判10月，可上訴。

2019年4月林男帶著餅乾到鄰近堂姊的家中拜訪，進到堂姊房間見其臥病在床，竟起色心，把手伸進堂姐的上衣領口撫摸胸部遭喝斥阻止。林男非但沒有收手，竟直接脫下褲子，拉堂姊的手摸自己的生殖器。幸好堂姊的女兒當時正好回家，發現異狀拿手機拍攝阻止，林男才落荒而逃。

堂姊女兒事後協助報警，檢方也在林男堂姊左手指甲驗出林男的DNA，將其起訴。林男辯稱，進入堂姊房間時堂姊並沒有叫他離開，堂姊說骨頭痛才幫忙按摩小腿，會有DNA殘留在堂姊手指甲內，可能是因為按摩後抓癢導致。

女子的女兒表示，媽媽平時獨居，罹患乳癌、雙乳切除後臥病在床，還患有憂鬱症，精神狀況不穩定，案發當天早上輪到她送餐，一到家門口發現竟然有男鞋，驚覺不對勁，衝進媽媽房間就發現叔叔惡行。

女子控訴，林男進她房間後就用手摸她胸部，她打掉林男的手還叫他回家找老婆，沒想到林男仍不斷觸摸還回「我以前就喜歡他，現在為何不喜歡他」，最後還把褲子拉下來要她撫摸生殖器，幸好女兒買早餐回家，才嚇走林男。

高雄高等法院認為，女子與林男原本就是遠親，且為鄰居。女子案發前一天還到林男家中拜訪，與林男老婆有互動。案發當天林男老婆有聽說先生要帶餅乾去找堂姊，因此難以認定林男是進到堂姊家前、還是見到堂姊後才有犯意，原審以「侵入住宅」強制猥褻罪論處不太恰當。基於「證據裁判、罪疑唯有利」原則，認定林男僅犯強制猥褻罪，改判10月，可上訴。