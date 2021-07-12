中華開發金控12日公布上月獲利，6月份自結稅後獲利32.01億元；累計1至6月稅後獲利達169.56億元，每股盈餘1.14元。

其中子公司凱基銀行上月獲利動能主要來自利息、投資及手續費收入等，6月份稅後獲利4.79億元，累計前六月稅後獲利22.68億元。凱基證券經紀、承銷、投資等業務皆有穩健表現，6月份稅後獲利12.89億元；累計前六月稅後獲利71.02億元。中華開發資本6月份稅後獲利7. 20億元，主要反映投資部位評價增長，累計前六月稅後獲利26.70億元。中國人壽6月份獲利25.36億元，累計前六月獲利165.35億元。

開發金控發言人張立荃表示，6月份國際股市上揚加上本土疫情逐步受控，帶動資本市場走勢回升，有利於投資操作及部位評價，主要子公司皆有穩健營運表現。面對疫情不確定的變化，開發金控將確保落實各項風險控管措施以減低對於員工、客戶及公司營運等可能衝擊；並與子公司持續致力於數位轉型，提高員工及客戶的參與，專注增進資本使用效率，以提升獲利能力。