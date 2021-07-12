統計過去一周整體固定收益型ETF資金流入51億美元，所有主要區域皆獲淨流入，其中主要流入美國及歐洲固定收益型ETF各16.7億及10.4億美元，新興市場及全球固定收益型ETF分別有7.1億及5.5億美元淨流入，以資信評類別觀察，投資等級債ETF及高收益債ETF分別淨流入34億及1.4億美元。

富蘭克林證券投顧分析，變種病毒威脅及全球景氣略有降溫，引發股跌債漲的劇烈反應，著眼美國經濟正處成長高峰，即便下半年及明年成長率自高峰放緩，預期直到2022年，美國經濟仍可望以高於趨勢的速度增長，聯準會（Fed）抱持耐心等待就業市場恢復活力的有序退場、歐洲央行採取更寬鬆的政策立場、大陸人行宣布全面降準，均有助化解景氣成長放緩擔憂，債券投資宜靠攏可受惠景氣復甦及通膨環境的美國高收益債及波灣債。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，目前股票評價雖已不便宜，但相對債券來看，長期仍具有吸引力，非科技之外的產業對景氣的敏感度更高，在這樣環境下更相信去年來的投組調整方向。債券佈局側重短存續期間標的，投資級債側重較穩健的標的，基金在年初出清美國公債後，適度重新納入投資組合中。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，過去五年波灣債券相對於該區貸款的市佔率，擴大逾兩倍水準，雖然今年在Fed貨幣政策可能轉向的壓力下，主要債市面臨挑戰，但波灣債可望受惠獨特優勢而續強。包括油價上漲、政府財政收入增加、企業獲利因疫情紓解而成長、國家富裕且人口傾向年輕化，可望刺激消費和經濟成長。