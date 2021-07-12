明安（8938）和明揚（8420）這2家母子公司，12日召開股東常會，明安通過配發現金股息2.7元，明揚除了通過配發現金股息0.8元，並改選9席董事，現任董事長劉安晧續任董事長。

明揚新選任的董事，包括4席明安法人代表鄭錫潛、劉安晧、呂英誠、鄭紹廷、以及福致投資開發法人代表林瑞章、億誠企業法人代表王政羲等6席一般董事，3席獨立董事則是資誠聯合會計師事務所執業會計師及合夥人洪麗蓉、晉倫科技股份有限公司董事謝國煌、以及榮剛材料科技公司獨立董事林義郎。

明揚股東會後的董事會並推選劉安晧續任董事長。

明揚表示，去年上半年受COVID-19衝擊，全年營收較108年同期減少12％，獲利也比108年同期減少42％，而去年下半年開始，拜高爾夫運動本身極符合「保持社交距離」所賜，夏天後高球運動與產業在美、日等主要市場逆勢攀升，意外成就數十年最佳榮景。

2021年這股高球熱潮持續延燒，主要消費市場美國今年1到5月累積下場打球人口，年增幅度達33.6％，進而帶動小白球銷售與需求，明揚上半年營收年增幅度更達79.4％。

明揚指出，今年下半年訂單能見度依然相當高，Q3雖為傳統淡季，但目前呈現淡季不淡的現象，產能持續維持滿載，幾乎可確定今年不會有淡季，可望一路旺到年底，而Q2開始隨著高單價TPU球開始出貨，加上因應原物料價格上漲的價格調整等因素，獲利也可望較去年明顯改善。