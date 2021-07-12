美歐陸數據顯露景氣降溫疑慮，美國10年期公債殖利率一度跌破1.3％、引發股市賣壓，但大陸人行宣布將下調金融機構存款準備金率，為今年1月以來首次全面降準，激勵美債殖利率反彈帶動金融股走揚，美股周線小漲，全球股市小跌，近一周資金回流股票型ETF為100億美元，主要淨流入美國及全球股市各59億及35億美元。

新興市場、日本及歐股也分別流入6.6億、2.5億及0.6億美元，大陸、亞太及拉美股市分別淨流出3.5億、2.5億及0.4億美元。富蘭克林證券投顧分析，展望未來一周美國企業財報季揭開序幕，根據Factset預估，史坦普500大企業第二季獲利預估成長64％，將創下2009年第四季以來最大增幅，值此景氣動能、通膨及貨幣政策預期的換檔階段，建議選股須更重視品質與成長的可持續性。

核心配置首選產業多元布局的美國平衡型基金，掌握股債收益及類股輪動機會，股票建議採取逢震盪加碼加定期定額策略，涵蓋創新成長及價值循環、美國及新興亞洲布局，並留意可受惠拜登政策的基礎建設及長線數位轉型題材的科技產業，網羅多元投資機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，利率上升如果是出於經濟前景的改善，預示企業可能增加對科技的投資，且科技產業淨現金為正，不太可能面臨其他產業在被迫再融資債務時可能面臨的利息支出逆風。科技產業的成長速度預估將遠高於通膨率，具定價權且輕資產，可望平衡利率上升的影響，科技產業基本面在通膨環境中仍將保持良好。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人查爾斯．哈米表示，不論在景氣循環的哪個階段，基礎建設資產都可提供追求穩健的股利收益，及股利成長的機會。全球積極推動低碳經濟（decarbonization）的趨勢引領下，基礎建設類股將是優先受惠此長期成長機會的資產類別。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，儘管網路企業正面臨大陸政策加強監管的利空，但政策仍致力推動創新並將繼續為該領域提供支持，監管政策其實也見諸全球其他國家，但過度反應導致網路產業股票遭到嚴重拋售賣壓，也讓該些股票評價水準更具吸引力。