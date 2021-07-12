母公司出售台灣業務未揭露 嘉里大榮遭罰3萬元 18:582021/07/12 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，嘉里大榮（2608）之母公司嘉里物流聯網，於今年3月25日在香港交易所公告簽訂台灣業務出售協議案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第1款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反上述規定，故處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。 凱美補選獨董未如期上重訊 遭處3萬元違約金 質疑鞏固經營權增資換股害損失 東元股東按鈴申告 #嘉里大榮 #證交所 #重大訊息 #母公司 #出售台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市府與慈濟合作做愛心 配送蔬果箱關懷弱勢學生家庭 12:202021/07/12 寶島 傳播妹陪酒 辯室內４人不違法躲罰責 04:102021/07/12 社會新聞 防疫照顧母親 黃琪500萬交保 04:102021/07/12 社會新聞 太魯閣史蹟多無文資身分 花蓮文化局：將普查保護 12:172021/07/12 生活 掏空案連環爆 前幸福人壽董座鄧文聰掏空5900萬美金再被訴 11:172021/07/12 社會 拚彎道超車 華航應把握契機 04:102021/07/12 財經焦點 《鋼鐵股》榮剛6月營收創14月高 出貨旺至年底 07:462021/07/12 財經 防疫利器 嘉榮獲贈兩座篩檢站 04:102021/07/12 地方新聞 桃園3方案 保留大園5里歷史記憶 04:102021/07/12 地方新聞 向香港復星採購BNT疫苗遭稱台灣地區 政院：他們的發布 與我們政府無關 13:312021/07/12 政治 中國監管機構傳要求騰訊音樂放棄獨家音樂版權 15:502021/07/12 財經 財經熱門新聞 竹科爆疫情 台積電證實3員工確診 - 財經 逼ASML斷供EUV機台恐釀錯 外媒警告美重擊陸晶片業下場 - 財經 點名貨櫃巨頭小心點 拜登反壟斷打擊燒到航運 歐盟想跟進 - 財經 長榮、陽明、萬海驚現3大價位 散戶沒出手恐滅頂 - 財經 拜登來亂的！歐美航運股大復仇噴更猛 長榮、陽明也遭錯殺？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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