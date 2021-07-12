證交所表示，嘉里大榮（2608）之母公司嘉里物流聯網，於今年3月25日在香港交易所公告簽訂台灣業務出售協議案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第1款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反上述規定，故處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。