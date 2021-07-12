加州去年遭逢歷來最嚴重的森林野火，400多萬英畝土地淪為焦土。在氣候變遷和無情的乾旱下，官員憂心一燒好幾個月的野火恐成新常態，把腦筋動到可清除植被的山羊身上。

法新社報導，7月某個燠熱的上午，約80頭山羊被派到洛杉磯郊外的格倫代爾「值勤」，這些蹄類動物已放牧在這裡的山丘上10天左右，協助清理乾燥的植被。乾燥的植被在野火發生時，會助長火勢，對周遭的房舍造成威脅。

格倫代爾消防局局長拉谷薩（ Jeffrey Ragusa）說：「我們開始聽到很多關於山羊的討論，無論是來自社區成員或其他消防部門，還有其他城市。」

「我們越深入了解，越發現牠們多有效率，以及對環境有多友善。」

山羊驚人的食量有兩大功能。拉谷薩指出，山羊一口一口啃食助燃的植被，不但有助於阻止火勢的蔓延，還可以清出一條方便的防火線，讓消防隊員可以「在安全的環境下保護家園」。

羊群協助雖然只是因應野火策略上很小一部分，卻能提供珍貴的協助，減少疲於奔命的人類臨時工的工作量。這些臨時工通常是以人工的方式，於野火季前或甚至野火季期間，在高溫的環境和起伏不平的地面清出緩衝的區域。

格倫代爾的羊群放牧計畫由賽吉環境團體（Sage Environmental Group）引進。賽吉環境團體是一家進行棲地復育和環境規劃的公司。公司創辦人科普（Alissa Cope）5年前開始引進山羊，目前擁有約400頭。

格倫代爾的羊群放牧「值勤」，目前只是試行計畫，至於會否擴大運用將進行評估。

拉谷薩說：「目前為止，這個計畫相當不錯。我們對於成果很滿意。」