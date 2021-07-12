台灣民意基金會公布的民調結果顯示，與過去3個月相較，民進黨認同者銳減15個百分點，創下過去兩年半來的最低紀錄；國民黨認同者不動如山，而民眾黨則異軍突起。民眾黨立委高虹安指出，這份民調分析顯示，民眾黨在問政風格上，走出了藍綠的框架，接下來也會繼續穩步向前，持續努力。

《中天新聞》報導，高虹安表示，這波疫情以來， 民眾黨5位立法委員在立法院的問政，還有黨部發言人的表現，其實就這次疫情而言，也確實都在監督政府防疫施政相關議題，除了問出民眾在疫情中關心的疫苗或是紓困等相關政策問題，對於如何進行監督，也走出了自己的風格。

高虹安指出，我們可以看到這次民調裡，民眾黨支持者當中，有6成1認為自己是中間選民，這顯示民眾黨在問政風格上，確實也走出藍綠框架，而看到這樣的數字，當然我們也是小小的振奮，但也知道肩膀上所背負的期待，比以前更重大，接下來我們仍然會按照民眾黨整體問政的節奏穩步向前，持續努力。

此外，國民黨智庫民調顯示，民進黨支持度雖下滑，但國民黨民調也沒有上升，反觀台北市長、民眾黨主席柯文哲和媒體人趙少康合體後，民眾黨聲勢拉抬，民調逼近兩位數，而柯文哲則說，等疫情過後再來討論，現在疫情好不容易降到10個以下，還是要很小心。