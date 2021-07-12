「鮪魚解體秀」在日本風行，藉由專門解體師依據鮪魚構造一一千切割，以供顧客品嘗到最完整美味的鮪魚。而「早安家族」女團「ANGERME」川村文乃，6日獲得了「1級鮪魚解體師」合格，她同時也是為日本第九人、首位合格的日本女性。1級鮪魚解體極為困難，平時帶著笑容的偶像竟成為合格鮪魚解體師，發揮斜槓精神、終於大器晚成。

「ANGERME」2018年曾來台開唱。前左一為川村文乃。（資料照片/蘇蔓攝）

臨海而海產豐富的高知縣是川村的家鄉，已獲得１級合格證書的她可以實際上台進行解體秀。為了讓自己和男性解體師一樣聲音渾厚洪量，被老師指點「聲音不夠」川村於是勤加練習，「我就把自己當成真的漁師，還加進了高知縣的方言。」

川村用了大約１年的時間聽線上課程，學習發聲、特徴、口條。實際技術課程1天約花8小時學習。正式測驗時更讓考生解體真實鮪魚來評比技術。川村開心表示「全日本目前只有我一人合格這事，讓我覺得自己變強大了！」

「1級鮪魚解體師」測驗是由當地「全國鮪解體師協會」認定的制度，分為1~3級。最難的1必須知道鮪魚基礎知識、在各種觀眾面前加入豐富演出，一邊以豪快說明一邊進行解體，1級取得者可以在該協會公認的鮪魚解體秀演出。