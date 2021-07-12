大自然就是一個物競天擇的世界，連人類彼此之間也經常需要競爭，但有些人十分驕傲自大，總會憑藉自己優秀的條件而到處刁難，但也有人喜歡以和為貴。搜狐命理專欄近日發文分享，巨蟹座、天秤座和摩羯座從不會因為自己實力堅強就欺負他人。

1、巨蟹座

巨蟹座內心善良溫柔還有些心軟，他們從來不會主動去欺負別人，甚至是恃強凌弱，不管誰和巨蟹座相處，都可以感受到他們的溫暖體貼，不過巨蟹座並不是沒有欺負別人的能力，只是他們更喜歡以和為貴，不願意為了小事破壞雙方的關係，也不想違背內心的原則。

2、天秤座

天秤座生性熱情，和任何人相處都十分平易近人，他們的內心也很善良，總是樂於幫助他人，當身邊有人遇到困難時，他們從來不會坐視不管，面對實力比自己弱小的人，他們也不會自視甚高，反而親和地和大家相處在一起，這樣的個性讓天秤座的人緣極佳，受到許多人喜愛。

3、摩羯座

摩羯座屬於沉默寡言的類型，總喜歡獨來獨往，在別人眼裡看來，他們就是性格孤僻且不合群，但事實上摩羯座擁有溫柔善良的內心，雖然實力很堅強卻從不驕傲，因為他們不想惹事生非，不喜歡受到他人關注，而且也不願意將自己的快樂和成就建立在別人的痛苦上。