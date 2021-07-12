韓國男星朴敏雨出道以來演出過多部戲劇作品，包括《花美男拉麵店》、《醜聞：極具衝擊性與不道德的事件》、《家和萬事成》等等，2014年加入實境節目《Roommate》後更是一舉爆紅，然而在人氣攀升之際，他卻在快退伍時發生嚴重車禍，從此消失3年，日前近況終於曝光，讓粉絲都十分心疼。

韓國網友日前在論壇上發文，「2018年因摩托車事故頭部重創後，至今完全沒消息的男演員」，提到朴敏雨2018年出車禍的情況，當時他所屬的經紀公司發表聲明，「朴敏雨目前正在重症病房接受治療，情況已有所好轉，預計下週將轉入普通病房」，而他的最後一則貼文也停在2018年3月14日，再也沒有更新過。

貼文一出，立刻引發熱議，不少網友的記憶都被喚醒，「記得他以前都會跟徐康俊一起耶，原來後來出車禍了啊」，也有網友透露朴敏雨的近況，稱自己這幾年有目擊過他，他受傷的程度遠比外界想像中嚴重．不但無法走路，要坐輪椅代步，甚至只能夠眨眼，朴爸爸都會陪他到診所復健。

朴敏雨近況曝光十分讓人心疼。（圖／翻攝自CTS기독교TV YouTube）

最近受到疫情影響，診所都關閉，朴敏雨也已經一年沒露面，而今年5月朴爸爸也有在節目上透過電話連線曝光兒子的狀況，坦言雖然照顧孩子很辛苦，但是兒子能活下來就是萬幸，至於會不會再返回螢光幕前，朴爸爸也感嘆「大概只有老天爺知道吧」，更曝光了朴敏雨的近照，只見朴敏雨坐在輪椅上，模樣相當令人心疼，消息曝光後，網友們也紛紛為他加油打氣，希望可以早日康復。