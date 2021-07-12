外送員送餐的地點千奇百怪，但這不打緊，最怕是遇到靈異！一名外送員分享自己遇到的發毛經驗，表示一名客人明明是住6樓，可是訂單上卻註明「送7樓」，心想既然客人這麼說，自己就照送，沒想到當他送到7樓時，客人卻神色慌張對他大喊：「快下來！」 ，還跟他說，整棟樓住戶都知道7樓有問題，根本沒人敢住，也沒人敢走上去。

一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發問說：「大家有沒有過外送時遇到靈異事件？」結果底下一則留言指出，他當時送餐到社區，雖然地址寫6樓，訂單上卻備註「7樓」。他照做，結果到了7樓沒看到半個人，開了門也沒見到人，對方後來用恐懼的語氣打電話問：「你該不會在7樓吧？」，然後趕緊催促他趕快下來。

那位客人後來跟外送員說，自己沒有備註送7樓，因為7樓本身就有問題，都沒住人。外送員聽後嚇得直接掉樓下跑，再低頭看手機時「備註居然消失了！」，客人還說，他並不是第一個跑上7樓的外送員，事後回想這件事仍不禁打冷顫。

其他網友看後發毛回應「會不會這個故事傳給別人看，你整個留言消失？」、「這我有聽過，好像是高雄還是台中的社區，忘了」、「汐止是嗎」、「快説哪裡啦夭壽」。