在狀元、榜眼、探花依序出爐後，第4位的統一獅隊選擇具有大聯盟資歷的投手胡智為，最後壓軸指名的味全龍隊則是挑走捕手吉力吉撈．鞏冠（朱立人），首輪5支球隊都選擇具有旅外資歷的球員。

27歲的胡智為2013年赴美闖蕩，2017、18年在光芒隊擁有大聯盟經驗，在赴美發展經過大、小聯盟8個球季後成為自由身，返台等待機會。

今年3月胡智為與味全龍隊簽下自行培訓合約，也在二軍出賽，本季二軍出賽11場，其中6場先發、5場後援，共投38.2局，拿下3勝1負的戰績，經過考慮後決定投入中職選秀。

而27歲的吉力吉撈．鞏冠自2014年赴美發展，最高層級曾升上3A，2019年在2A出賽60場，敲48安、5轟、25分打點，打擊率2成29，過去曾在2017、2018年連2年繳出雙位數全壘打成績，具有長城砲火能力。

但去年全球籠罩在新冠肺炎疫情下，小聯盟賽事全面取消，因此在與經紀公司、家人討論後，吉力吉撈．鞏冠決定回台發展。今年上半年隨味全龍隊練習，並簽下自行培訓合約，二軍出賽15場，51打數敲出15支安打，包含1發全壘打，打擊率2成94。