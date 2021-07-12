（取自疾管署）

黃暐瀚今（12）日披露，台灣AZ疫苗目前總共有372萬劑，已經打了199萬劑，還有170萬劑左右可以打；莫德納目前總共有約330萬劑，已經打了150萬劑左右，還有約180萬劑可以打。黃暐瀚認為，應該開放民眾施打莫德納，也應該讓參加大學指考的學生施打疫苗！

行政院政委唐鳳11日出席中央流行疫情指揮中心記者會時表示，疫苗登記已全國啟用，並於7月12日下午17時收單，第9、10類人最快可於7月16日接種。唐鳳也提醒，若勾選AZ疫苗可加速施打。

對於國內本周將開放50歲以上以，及18歲以上的第9類對象接種疫苗，唐鳳指出，凡是在7月12日下午17時前進行線上登記的民眾，將於7月13日至15日收到預約簡訊，最快16日可至指定地點接種，優先開放疫苗品牌為AZ。

唐鳳進一步表示，疫苗接種資格只有50歲以上以及18以上的第9類人員，並沒有年齡上限，目前已有超過一百歲的民眾前來預約，歡迎民眾踴躍登記。至於先前預約其他品牌的民眾，接種資格也會予以保留，只是要等至少4周後才可能開始接種。

黃暐瀚12日在TVBS《國民大會》政論節目指出，AZ總共有372萬劑，已經打了199萬劑，還有170萬劑可以打；莫德納有330萬劑，打了150萬劑左右，還有180萬劑可以打。應該開放民眾施打莫德納，也應該讓參加大學指考的4萬多名已滿18歲的學生施打疫苗！