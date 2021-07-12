最新開票結果顯示，摩爾多瓦（Moldova）國會改選由親歐洲派的政黨取得壓倒性勝利，讓總統桑杜（Maia Sandu）改革這個曾由前蘇聯統治的國家獲得更大助力。

桑杜4月解散國會，重新改選，力圖透過這場投票，鞏固她對抗親俄勢力的立場。她率領的中間偏右政黨「行動團結黨」（PAS）贏得52.7%得票率。

中央選委會今天表示，目前99.95%選票都已開出。親俄前總統多東（Igor Dodon）率領的社會主義和共產主義政黨聯盟得票率27.2%，位居第2。

初步結果在昨晚出爐，顯示桑杜的政黨取得領先。她慶祝選舉結果，並表示這場選戰顯示選民希望這個被貧窮與貪腐摧殘的國家能夠改變。

她在臉書聲明：「我希望今天是摩爾多瓦苦難的終結。我希望今天是小偷統治摩爾多瓦的終結。」

夾在烏克蘭及歐盟會員國羅馬尼亞之間的摩爾多瓦人口260萬，國內長期對於應靠攏歐盟，抑或維持蘇聯時期與俄國的關係意見兩極。

桑杜在去年11月當選，但在國會卻被忠於46歲前總統多東的議員處處制肘，她於是解散國會，重新改選。

49歲的桑杜曾任世界銀行（World Bank）經濟學家，摩爾多瓦近年來政治危機與貪腐醜聞頻傳，桑杜主張的清廉與富裕令許多摩爾多瓦民眾有感。