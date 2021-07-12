雙北疫情爆發，緊鄰的桃園也確診者爆增，消防同仁疲於奔命，不乏1天載3趟確診者的狀況，消防局2個月就發出940萬元獎勵金，有打火弟兄就因此「加薪」4.8萬元。（蔡依珍攝）

桃園率全國之先，推出消防員載送確診個案給5天假、獎5000元，疑似個案獎3000元的優渥福利，5月雙北疫情爆發，緊鄰的桃園也確診者爆增，消防同仁疲於奔命，不乏1天載3趟確診者的狀況，消防局2個月就發出940萬元獎勵金，有打火弟兄就因此「加薪」4.8萬元。

第一線消防隊員肩負後送新冠肺炎確診者和疑似確診者就醫的重責，桃園市獨步全國，讓載送確診新冠肺炎的消防員，有5天自主健康管理假，減少染疫風險，消防局勤指中心負責統籌，平均讓各分隊都協助出勤、避免檢疫旅館或檢疫所的轄區分隊疲於奔命，並限制每天每1分隊最多出2班次、共4人，但疫情嚴峻之時，也面臨人力吃緊。

「幾乎每個分隊每天都載到滿！」像第一大隊就曾遇到轄內11個分隊、每分隊都遇到A、B兩班都出2組人的狀況，等於1分隊同時有8個人在放自主健康管理假，不得不請大隊的安檢人員到各分隊支援，所幸僅持續2周，即恢復正軌。

大林消防分隊長李政諺說，最遠曾到新北載送、來回一趟就2個小時，也有同仁載完確診者在醫院簡單清消後就繼續跑下一個確診者、連載了3趟到不同醫院，雖然很累、也有風險，但1.5萬入袋也甘之如飴，不諱言除非像妻子懷孕有疑慮，大部分同仁都希望爭取載送確診者，因此分隊還有輪值表平均分配，他也笑言還有不成文「內規」，休自主健康管理假前會請客，謝謝其他同仁幫忙分擔工作。

緊急救護科長簡良典說，桃園5、6月總共出勤1130趟次、後送1232人，發出的防疫工作獎勵金5月達430.4萬，6月更一舉攀升到510萬，前三名分隊分別為華勛46.8萬、龍潭44萬及興國38.4萬元，部分同仁都有領到破4萬，最高達4.8萬，從去年累計至今共發出1462萬4000元，他提到，消防署近期也訂定新冠肺炎工作獎勵金，出勤一趟可申請3000元，但要出勤者均分，桃園不但是署版3.3倍，更已順利入袋。