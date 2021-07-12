明年起大學分科測驗取消國、英、數乙等3科，每科滿分也由100分改為45級分，引發質疑。招聯會今召集相關單位討論後決定，每科滿分45級分是走過完整程序後所做的決定，但為求慎重，決定再做一次演算確認。同時，招聯會決定分科測驗恢復數學乙考科，但何時實施由教育部決定。

因應108課綱實施，明年起新的大學考招制度將上路，其中原先的指考改為分科測驗，每科滿分從100分改為45級分；考試科目從原先10科改為7科，減少的3科是國文、英文及數學乙。

不過就在新大學考招制度只剩1年就要實施之際，有教育團體卻對分科測驗從百分制改為滿分45級分及減少考科表達強烈反對，因此，招聯會今天召開「111學年度分科測驗成績呈現方式座談會」，邀請高中、大學、教師團體、家長團體、青少年代表，共同討論分科測驗的議題。

國教行動聯盟表示，若分科測驗改為45級分新制，恐將產生兩個問題，一、分數倒置造成不公，原始總分高的，級分不一定比較高，對考生不公；二、可能出現超額問題，屆時要進行比序，電機系有可能以國文分數決勝負，恐將影響台灣科技競爭力。他們同時主張恢復國、英、數乙等考科，讓校系能找到更適合的學生。

不過台灣家長教育聯盟則說，對於大學入學方式，近年來已有多項調整，都朝「適性發展」這個方向前進，希望進入大學的學子，不會只受限於學科測驗的表現而決定就讀科系，而是能展現個人的特質、潛能，因此他們主張分科測驗應採級分制。

招聯會表示，分科測驗以45級分計算的議題，已走過完整程序後定案，日前招聯會常委會決議再度確認，但授權教育部決定是否緩衝一年使用45級分，自112年實施。不過，為求謹慎，招聯會決定以考生近3年考生資料，再做一次每科滿分45級分、60級分、75級分的比較，以昭公信。此外，招聯會也決定增加數學乙考科（商管學系最常採計），但實施時間由教育部決定。

教育部次長劉孟奇則回應，分科測驗考科調整必須3年以前提出，現在有些學校課已經開了，所以考科要增加，必須再評估；現在可以做的是，在不影響學生準備的狀況下，模擬分科測驗每科滿分45級分、60級分或75級分可能遇到的狀況，之後再看要怎麼處理。