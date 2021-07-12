明13日起微解封，嘉義縣已有17處夜市提交夜市營運防疫管理表及自主管理聲明書送縣府備查，已完成程序的夜市明天就能重新開張，縣府經濟發展處也會針對恢復營運的夜市進行稽查，並落實違規記點措施。

縣府經發處表示，除了5個只有10到15攤的小型夜市，目前已收到大林鎮大林夜市、朴子市朴子夜市、太保市七主宮夜市、後潭夜市、梅山鄉梅山夜市、中埔鄉同仁夜市、吳鳳廟夜市、新港鄉新港夜市、水上鄉水上夜市、溪口鄉溪口夜市、竹崎鄉竹崎夜市、鹿草鄉鹿草夜市、六腳鄉蒜頭夜市、東石鄉廟口夜市、布袋鎮嘉應廟夜市、過溝夜市、番路鄉菜公店夜市17處夜市送交的防疫管理表及聲明書，核備後就能恢復營運。

經發處副處長李雅萍表示，13日起也會針對重新開張夜市進行稽查，未戴口罩、邊走邊吃及抽菸者會直接開單舉發，攤商必須落實戴口罩定時消毒、實聯制、食物遮罩、保持社交距離等防疫規範。

李雅萍說，如攤商違反相關防疫措施或管理者未善盡防疫責任時，經勸導未改善者將違規一次記1點，每週該夜市累計違規記點達6點，縣府可要求夜市或特定攤商下一次營業時間起不得營業，直至改善為止才能復業。