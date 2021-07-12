陳柏霖、導演許富翔與韓國粉絲視訊。（良人行影業提供）

陳柏霖主演國片《詭扯》以「具有獨特視野與風格，展現創新實驗精神與藝術能量」，打敗30多國作品入選韓國富川影展「競賽片」，代表台灣角逐該影展最大獎。11日舉辦全球首映，現場笑聲不斷，韓國觀眾還在映後群起鼓掌尖叫，之後和陳柏霖、導演許富翔進行視訊時，現場氣氛更是嗨到最高點，原本預計30分鐘結束，延長50分鐘才依依不捨說再見。

陳柏霖因《我可能不會愛你》中「深情暖男」形象紅遍亞洲，還曾和「RM女神」宋智孝拍攝戀愛實境秀《我們相愛吧》，更與河智苑主演韓片《危險羅曼史》，在韓國擁有大批粉絲，粉絲看到「初戀對象」陳柏霖這次在《詭扯》中演出喜劇角色，大讚是「很厲害的轉型」，更驚喜用韓語大喊「挑戰成功」。意外得知陳柏霖也有參與電影配樂製作時，不敢相信地直呼「實在太了不起」。

陳柏霖說自己非常喜歡這部片的劇本，尤其「鋒哥」的黑警角色，有點壞又很重義氣的性格，更是吸引他決定參演的主因。導演許富翔則笑說，他喜歡往反方向去做，「初戀對象也可以很有幽默感，初戀也可以很好笑，我喜歡製造『反差』，並藉此挖掘演員不同的面向，所以很幸運有了這次合作機會。」

近日韓國因變種病毒株的侵襲，疫情再度升溫，首映會場採取比梅花座還更嚴謹的規格，空3格才能再坐1名觀眾，讓《詭扯》一票難求，一上線隨即秒殺。看到螢幕前多位粉絲拍手給予熱烈的支持與鼓勵，陳柏霖也開心回應：「希望大家好好照顧自己，等疫情漸緩，一定會找機會到韓國與各位見面。」

該片劇情描述黑警鋒哥（陳柏霖飾）要在48小時內找回被兄弟小強黑吃黑的鑽石贓物，他循著手機訊號來到某村莊，卻怎麼也找不到他，在詭異氣氛下，與徐伯（陳以文飾）為首的村民展開一連串的心戰與鬥智，當局面陷入混亂時，竟還有女鬼來搗亂，情節詭譎之餘又有許多突如其來的笑點貫穿全片。預計今年9月在台上映。