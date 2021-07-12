7月13日起疫情微解封，卻未將補教業納入，引發業者抗議。教育部今天表示，補教業者何時解封，會視疫情狀態適時滾動檢討修正。但教育部已請補習班相關人員進行疫苗施打造冊，後續施打時程，將配合中央流行疫情指揮中心通知辦理。

教育部表示，之前有提報將補教業納入微解封範圍，但經指揮中心評估應以防疫為先，補習班及課照中心的教學型態多樣性且空間較屬密閉，聚集時間較長，防疫風險管控仍有疑慮，暫時維持現階段的防疫措施。教育部已與指揮中心持續密切討論，再視疫情狀態適時滾動檢討修正。

至於補教業人員施打疫苗，教育部說，今天邀集地方政府及全國補教團體代表召開「短期補習班相關人員接種嚴重特殊傳染性肺炎疫苗注意事項草案」線上說明會，預定於7月19日前完成第一階段疫苗施打造冊工作，於7月30日前完成第二階段疫苗施打造冊。但何時可以施打，由指揮中心決定。