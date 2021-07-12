中華電(2412)12日公布自結營收概況。6月份合併自結營收169.2億元，較去年同期增加，主要因行動服務營收持續正成長，資通訊專案營收與應用加值服務營收增加，加上全民與百業因防疫之需，提高宅經濟、零接觸、數位及遠距智慧應用的使用需求，數據網路與寬頻接取營收亦持續成長。

營業成本及費用為132.2億元，營業淨利為37.0億元，稅前淨利為39.0億元，歸屬於母公司業主之淨利為30.8億元，每股盈餘為0.4元，較去年同期增加。累計1～6月營收997.0元，EPS為2.29元。

與第二季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

截至6月底止，光世代寬頻用戶數為365.4萬戶，60Mbps以上的客戶數241.1萬戶，其中，300Mbps以上客戶達54.0萬戶。MOD客戶數達206.8萬戶，行動通信總客戶數達1149.4萬戶。