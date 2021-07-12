台灣大（3045）12日公佈6月自結合併營收136.8億元，EBITDA為29.8億元，營業利益15.6億元，稅後淨利10.9億元，稅後EPS為0.39元。
上半年合併營收737.3億元，EBITDA為163.4億元，營業利益79.0億元，稅後淨利56.7億元，稅後EPS為2.02元。
台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，6月份5G、電商、家用寬頻三大成長引擎持續增溫。電子商務方面，受惠宅經濟及618年中慶策略奏效，月營收續創歷史次高，年增56％，推升整體合併營收年成長達29％。
行動業務方面，6月行動服務營收年成長幅度加大，除持續受惠用戶升轉5G推升ARPU外，居家上網、購物需求增長，帶動好速成雙、mo幣多等獨門產品申辦動能外，電信代收和遊戲服務等科技事業營收亦較去年同期成長，6月份電信營收、EBITDA年成長分別達4％及5％。
獲利方面，受惠三大成長引擎同步增速，6月合併EBITDA 年增17％、EPS年增8％。今年三月至今，合併EBITDA已連續四個月呈年增，第二季合併EBITDA年成長達10％，使得累計前半年EBITDA成長達3％。累計前半年合併營收及EBITDA年成長率，均優於年度業績展望目標。
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