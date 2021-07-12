土耳其國營飛彈研發與製造單位羅克桑國防公司(Roketsan)將要為土耳其的新戰機開發高速反輻射飛彈，這也與美國限制軍品出口有關，現在必須是自己發明與供應。

防衛新聞(Defense News)報導，土耳其空軍目前的反輻射部隊是F-16戰隼戰機(Fighting falcon)與AGM-88「HARM」高速反輻射飛彈的搭配，目前庫存約有100枚，這型飛彈是由雷神公司(Raytheon)開發與生產，要是美國不再提供飛彈的後勤維護零件，可以預見飛彈將逐漸失效。

因此，土耳其決定自行開發同類型武器，這項研發案被稱為「阿克巴拉」(Akbaba，意為「禿鷹」），也被列為TF-X戰機的彈藥清單當中。

土耳其官方說法僅止於此，對於「阿克巴拉」的其他細節不願透露，這是出於國家安全原因、出於保密原因。

AGM-88「HARM」，就是「高速反輻射飛彈」( High-speed anti-Radiation Missile)的縮寫，它是美國第3代的反輻射導彈，經歷越戰時期AGM-45「伯勞」(Shrike，也稱百舌鳥 )、AGM-78「標準」反輻射飛彈的操作經驗，AGM-88具有更高的射速與追蹤電波發射源的能力，可以有效的壓制和摧毀雷達站與防空系統。AGM-88首次實戰在1986年的入侵利比亞行動，取得極好的成果，到了1991年伊拉克戰爭更是大放異彩。

土耳其的國防採購消息人士表示，「阿克巴拉」飛彈的價格還未知，因為數量尚未確定。不過，最終數量和必然與 TF-X戰機研發計劃的進展有相關。