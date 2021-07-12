COVID-19疫苗預約系統今天收單，284萬多人登記接種意願，多數選擇莫德納疫苗，但13日起開放預約AZ疫苗。指揮中心發言人莊人祥說，8月開放接種莫德納疫苗前，會再有一批莫德納疫苗到貨。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗公費對象漸增，行政院政務委員唐鳳規劃疫苗預約系統提前啟用，8日起供全國第9類及第10類對象意願登記，至12日下午5時止，簡訊通知時間為13日至15日，收到簡訊者才可預約，最快16日可開始接種AZ疫苗。

截至今天下午5時結單統計，登記願意接種AZ疫苗人數為8萬2874人，佔總登記人數2.91%；登記莫德納疫苗人數為171萬1681人，佔總登記人數60.08%；同時登記AZ疫苗及莫德納疫苗人數為105萬4223人，佔總登記人數37.01%。

莊人祥告訴中央社記者，新的COVID-19疫苗接種策略為「一週只打一廠牌疫苗」，未來3週均僅開放接種AZ疫苗，預計15日前各縣市可繼續接種莫德納疫苗，16 日起原則只打AZ疫苗，但考量部分民眾已預約16日接種莫德納疫苗，只允許16日可AZ疫苗及莫德納疫苗雙軌進行。

國內已到貨的AZ疫苗共約372萬劑，指揮中心最新統計，截至11日國內AZ疫苗接種199萬8872人次，剩下約172萬劑可用的AZ疫苗，其中約9萬劑已分配至各縣市，其餘為自購泰國廠AZ疫苗及日本捐贈疫苗，仍在檢驗封緘中，規劃未來3週接種完畢。

另外，已進貨330萬劑莫德納疫苗，截至11日已接種156萬6968人次。莫德納疫苗約剩下173萬劑，其中超過118萬劑已配送各縣市，以現階段每天接種20萬劑莫德納疫苗速度，莊人祥盼本週打完。

指揮中心預計自16日算起第4週才會重新開放莫德納疫苗，莊人祥表示，「下次再開放打莫德納疫苗時，就是國內又有莫德納疫苗可接種的時候」，換句話說，預計8月初開放施打莫德納疫苗前，會再有一批莫德納疫苗到貨，但莊人祥未透露該批莫德納疫苗數量及明確到貨日期。

台積電、鴻海暨永齡基金會今天宣布，將各捐贈500萬劑BNT疫苗，陳時中表示，唐鳳規劃COVID-19疫苗預約系統現階段僅可選擇AZ疫苗及莫德納疫苗，會儘速加入BNT疫苗選項，以利民眾填寫疫苗接種意願登記。