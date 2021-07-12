半導體設備大廠荷蘭商艾司摩爾（ASML）獨家供應的極紫外光(EUV)微影設備，成為全球晶圓代工大廠跨入先進製程技術的關鍵設備，但隨著大陸晶圓代工龍頭中芯國際遭美制裁，導致EUV機台無法進口至大陸，讓大陸先進製程技術發展受制。外媒指出，若完全阻斷大陸獲得EUV機台的可能性，將嚴重打擊大陸半導體產業發展。

據紐約時報報導，川普政府在2019年成功遊說荷蘭政府阻止向陸企出售該設備，沒有任何跡象表明拜登政府會改變立場。喬治城大學安全與新興技術中心(Center for Security and Emerging Technology)研究分析師Will Hunt表示，該機構判斷大陸至少要10年才能自主製造類似的設備，從大陸角度來看，這是非常煩人的問題。

ASML耗費多年才開發出EUV機台，並在2017年量產，售價超過1.5億美元，機台運送需要使用20個貨櫃、20輛卡車與3架波音747飛機。ASML生產機台的供應鏈來自日本、美國以及德國的專門零組件與技術，這也足見半導體供應鏈全球化必須面對的現實。

美國如今想砸超過500億美元發展本土半導體供應鏈，減少依賴台灣等地的先進製程晶片，降低台海發生戰爭所帶來的供應鏈斷鏈風險。

波士頓諮詢集團（BCG）和半導體產業協會（SIA）在今年春季估計，建立本土半導體供應鏈至少要1兆美元，並使得晶片售價飆高。哈佛大學商學院管理學教授Willy Shih表示，ASML技術「極好地說明了為什麼我們需要全球貿易」。

中芯國際2018年跟ASML訂購EUV機台，但卻在2019年遭到川普政府出手阻撓，導致中芯國際無法取得至關先進製程發展的EUV機台。當時ASML回應，是為了遵守《瓦聖納協議》，須等待荷蘭政府審核出口許可，才能出貨中芯國際。

雖然失去這筆訂單對於ASML影響不大，2017年起推出EUV機台，目前客戶已經購買約100台，包括全球晶圓代工台積電、南韓科技大廠三星電子等客戶，但其中有15%營收來自出售給大陸的舊型機台。

美國國家人工智慧安全委員會(National Security Commission on Artificial Intelligence)今年3月提交給國會與拜登的最終報告提議，對大陸出口管制擴大至ASML的設備，意在限制大陸AI在軍事應用的發展。不過，也有專家認為，阻止銷售管道會傷到ASML，也不會為美國帶來戰略利益，希望拜登政府的理性可以獲勝。

中芯國際今年3月宣布，將與ASML簽訂12億美元的訂單，主要用來採購深紫外光(DUV)微影設備，期限到今年底，台積電在7奈米製程發展初期，也採用該設備製造晶片，這也成為中芯國際發展先進製程的救命手段之一。此外，大陸半導體生產設備中微半導體曾在2019年推出自主研發的 5奈米刻蝕機，並通過台積電驗證，但在華為及中芯國際遭美國禁令影響下，中微半導體也暫停開發計畫，甚至遭列美國禁止投資對象清單，但在大陸半導體自主化進程推進下，這也是中芯國際為數不多的選項之一。