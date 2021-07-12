全國13日微解封在即，指揮中心對寺廟規範，在安全的社交距離及99人內即可開放，但保安宮董事長廖武治12日怒轟，北市民政局都同意了，但卻被市長柯文哲擋下來，痛批柯無情無義、「枉費我挺你！」民政局回應，保安宮申請書今天才到局裡，需要點時間慎重處理。

指揮中心公布內政部規範，室外廟埕以每人1平方公尺為安全距離，凡進入宗教建物，每人前後左右須距離1.5公尺（2.25平方公尺容留空間計算），最多99人，即使面積多餘2.25平方公尺仍不能超過上限人數。

廖武治說，保安宮可容納400多人，限制99人辦得到，保持社交距離也能管制，紅外線偵測體溫、戴口罩、噴酒精什麼都準備好了，計畫書也都詳細擬好、送交，全北市只有保安宮提出申請，連民政局都同意了，居然到市長室被擋下來，「中央規定什麼，我都配合了，為何還不能開？不准的理由到底是什麼？」

「無情無義、枉費我挺你！」廖武治怒轟，2014、2018年他都相挺柯文哲選市長，結果柯2018年選上後、到疫情前，柯都沒出席保安宮活動，現在又再擋保安宮微解封，若當初不是保安宮力挺，讓柯大同區拿到很多票，柯怎又能剛好差3000多票勝選？「我不管你IQ157還怎樣，你現在天天炮打中央，沒想到連我這個自己人都打壓！」

廖武治說，由於微解封被擋，若照開會被罰，他只能無奈等到三級警戒26日，但若不准，期間仍會繼續跟民政局申訴，否則無法對信眾交代。

民政局表示，保安宮10日送申請書到大同區公所，因假日緣故，區公所12日才送到民政局，雖全北市282間廟宇僅保安宮送件，但還有其他很多案子，需要時間，也要慎重一點。

柯文哲2日到環南市場與中央開記者會，被立委林昶佐「洗臉」時，環南市場自治會長林勝東跳出相挺痛罵林「騙肖、枉費我挺你！」如今柯卻被昔日也相挺的廖武治怒嗆「枉費我挺你」，格外諷刺。