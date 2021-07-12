台南市知名的大東夜市12日晚間率先恢復營業，不僅到場的攤商只有1／3，連逛夜市的人潮也僅平日1成左右。（洪榮志攝）

三級警戒微解封，台南市知名的大東夜市從5月25日停業後，12日晚間率先恢復營業。但因受到疫情尚未完全解除的影響，不僅到場的攤商零零落落，連逛夜市的人潮也冷冷清清。李姓攤商甚至直言從來沒有這麼慘過，簡直「快要哭出來了！」

「大大武花大武花」，不僅是台南市區3大指標夜市每周的營業時間，更是全台愛逛夜市的消費者，幾乎都能朗朗上口的「通關密語」。其中，大東夜市更因靠近市區、人潮甚多，在還沒有疫情發生之前，315個攤位經常爆滿。

不過，大東夜市管理委員會副主任蔡憲文指出，12日晚間擺攤的攤商，只有110攤左右，約為平時的1／3；至於逛夜市的人潮，更只有平日的1成而已。

蔡憲文還指著夜市內的走道說，你看看平日晚上7點多，整個走道全都擠滿了人，根本沒有空間容得下有人在此聊天。問說會不會晚一點的消費者比較多？蔡憲文認為不可能，並強調夜市光看開市就知道，「現在不好，晚點也不會好」。

李姓攤商表示，由於已經停業1個多月，再不出來擺攤就沒飯吃，原本也不預期人潮會回復平日的水準，但沒想到竟然這麼少人，實在很擔心營收連租金都付不出來，從來沒有這麼慘過，簡直「快要哭出來了！」

與友人相約逛大東夜市的周小姐也說，因為大東夜市就在下班回家的路上，過去經常利用夜市解決晚餐問題，可能因為疫情的關係，今晚出來擺攤的攤位明顯少了很多，還好有買到想吃的東西，正準備帶回家當晚餐。

台南市長黃偉哲也指示經發局長陳凱凌率領團隊視察大東夜市的防疫措施，黃偉哲認為，夜市已經是全國各地生活跟文化的一環，夜市重新營業，一方面照顧攤商生計，一方面讓民眾們可以購物，但前提是必須嚴格落實｢三罩一套｣及｢二禁二外｣等防疫規定，如此才能保護業者及消費者，創造雙贏。他還嚴正表示，市府會採取比較嚴格的態度來管理，業者若沒有落實防疫計畫，除了罰則外，也可能予以停業。

陳凱凌則表示，夜市恢復營業深受民眾關注，台南市轄夜市需提送防疫計畫經市場處審核後即可有條件恢復營業，截至目前為止共有大東、武聖、花園等36處夜市提出復業申請並獲核准，感謝攤商朋友配合市府的防疫措施。

陳凱凌還說，為讓消費者安心並有效控管人流，大東、武聖、花園等3大知名夜市，均陸續完成AI智慧分流系統架設，並自主降載場內容留人數；針對熱門店家也請管委會派員疏導，避免排隊消費者超過5名造成群聚的現象。

黃偉哲呼籲業者與市民遵守「三罩一套」及「二禁二外」措施，包括：戴口罩、防護面罩，熟食攤設置食物遮罩，並視需要佩戴手套；所有餐飲禁止內用、禁止試吃及禁止邊走邊吃，鼓勵預約外帶或外送。