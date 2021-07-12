台股今(12日)收在17814.33點，上漲152.85點，電子股成交比重拉升至43%，三大法人共計買超149.19億元，其中，外資及陸資由上周五(9日)的大賣471.28億元，轉為買超154.67億元，買超第一名為聯電，買超5.3萬張，外資同時也買超晶圓代工龍頭台積電9千餘張。

台積電、聯電6月營收創新高，激勵台積電開盤即上漲11元，以595元開出後，一度來到597元，終場收在593元，上漲9元，漲幅1.54%，聯電盤中高點來到54.3元，終場收在53.2元，上漲1元，漲幅1.92%%，電子股今日以車用電子相關個股表現最為強勢，盛群、笙泉、新唐、松翰都有不錯的表現。

統計盤後外資買超第一名為聯電，買超53742張，第二至第十名依序為國泰台灣5G+、國泰金、期街口布蘭特正2、台積電、元大台灣50、富邦金、官田鋼、萬海、元大滬深300正2等，可以發現除了聯電外，買超第五名的台積電也獲外資買超9217張，其實，外資上周五才賣超台積電11877張。

摩爾投顧分析師江國中表示，根據從科學園區掌握到的消息，目前正處於電子業長、短料調整的最後過渡期，而漲價效應也讓半導體產值不斷成長，包括微控制器MCU、二極體產業，以及車用電子等，都是第3季可以留意的電子族群，但要注意有些漲多的個股不要追高。

雖然市場資金似乎有回流電子股的跡象，江國中指出，由於電子股實在是悶太久了，需要一劑強心針，最好台積電股價能突破610元，聯電股價能突破55元，讓過去一段時間買的人都能賺錢，這樣信心就會回來了，另外，也可以把台積電、聯電當做電子股的觀察指標，只要沒有跌破上周五的低點，中小型電子股就仍有表現的機會。

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