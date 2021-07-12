本季特別拉到《阿斯達年代記》耗資150億韓幣打造的片場拍攝。（friDay影音提供）

喜愛密室逃脫的粉絲們敲碗許願已久的韓國綜藝節目《大逃脫第4季》終於來了，首集在韓國播出獲得收視冠軍，本季特別拉到由150億韓幣（約台幣4億）打造之廣大場地拍攝，延續第3季的設定，姜鎬童率領大家展開時空旅行，回到一個不可考的神秘年代，必須在所剩不多的時間內救出博士，製作人苦笑表示「這一季製作費比第3季還高」。

2018年開播的大型密室逃脫節目《大逃脫》，由固定班底姜鎬童、金鍾旼、金東炫、神童、柳炳宰、P.O等6人「逃脫者」演出，每年推出新一季內容都深受粉絲們的喜愛，第3季更因精緻呈現了1919年的時空背景而得到該年度的百想藝術大獎電視部門藝術獎，是歷史上首次獲此殊榮的韓國綜藝節目。第4季首集承接了第3季的劇情設定，6名「逃脫者」爲了在上一季陷入危機的時間機器開發者，於1919年的京城年代重新登上時間機器繼續前往下一個未知的時空，沒想到一踏出時間機器便遇上一座祕密之門，眾人絞盡腦汁打開門後發現自己竟是來到了「已知歷史中不存在的國家─亞韓」，他們究竟要如何在剩下不到6小時的時間內將博士救出監獄，並找到時間機器的燃料平安逃脫令人期待。

「亞韓」場景其實是製作單位特別到韓國京畿道西南部烏山市的「烏山拍攝場」所拍攝的，該地點是宋仲基當初拍攝史詩大戲《阿斯達年代記》時，斥資150億韓幣耗費8個月時間，所打造出的近1萬坪拍攝場地，戲劇殺青之後也開放民眾參觀成為當地人氣景點。這次節目單位也費盡了心思總動員，製作人鄭中淵在記者會上苦笑坦言這次的製作費用比上一季還高，雖然沒透露金額，但從第一集裡可見到「亞韓」國人聲鼎沸的熱鬧市集，重現了數千年前文明發達的「亞韓」國。柳炳宰一度感嘆地表示「還以為第3季已經是顛峰了，沒想到這一季更是超越經典」，金鍾旼則直呼好像來到了羅馬時代，神童更是爆笑講出「鄭中淵終於瘋了嗎？為了我們建了一個城市耶」，可見節目製作組的用心與野心。

劇組費心呈現了亞韓國的每個精緻細節，主持群則努力在鬥智逃脫關卡的同時也要想辦法救出受困的博士，新奇又刺激的節目內容讓11號晚間播出第一集之後便立即開出紅盤，首都圈收視率平均3.0％，最高3.6％，全國收視率平均2.8％，最高3.2％，拿下全國第一的好成績。接下來預告了還將發現新的時光機，且有讓逃脫者們陷入危險的情況，不但急著救人還要再搭乘時光機逃脫，讓觀眾相當好奇他們究竟是否能平安回家，每週一上午10點在friDay影音更新。