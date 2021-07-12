過去一週以來，在全球市場持續關心通膨議題的同時，美國10年期公債殖利率卻開始往下滑落到1.37％，這不但加速了類股輪動的速度，也讓市場對近期逐漸走緩的經濟數據開始保持警惕。同時，中國人行在上週五宣布全面降準，也讓外資對亞洲股市整體投資氛圍抱持觀望，因此上週除了買進大陸、印度與越南股票外，對其他亞洲股市則是賣超。

根據統計，在前一週的賣超後，外資在上週又開始買進大陸股市，金額達12.87億美元，但東北亞的台灣與韓國股市，在上週卻仍受到外資分別調節16.61億美元與15.49億美元，也讓二地股市分別下跌0.27％與1.94％，另一方面，儘管大陸已在上週五降準，但受到經濟數據的拖累，上週大盤指數也下跌0.23％。

外資買超似乎無助於本地股市表現，外資上週買超印度2.01億美元，但印度大盤指數上週仍小幅下跌0.19％，買超越南股市1.05億美元，當地股市也下跌5.15％。至於泰國、印尼、馬來西亞與菲律賓股市，在上週也再次受到外資調節，顯示目前亞股整體的投資氣氛尚未受到資金肯定。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，雖然美股再度寫下歷史新高，但股市的波動卻明顯加大，單日的漲跌點多在300點上下，可見在美國聯準會縮表與通膨升溫的環境下，投資人對於任何數據的變動都異常敏感。不過即使如此，全球經濟仍在復甦的軌道上，風險性資產仍有表現空間，且根據最新一期的美銀美林全球經理人調查顯示，過去這段期間，即便景氣循環股仍為經理人布局的重心，但科技股也再次受到經理人的青睞，可見類股輪動仍是未來全球股市的長線主題。

林雅慧指出，最近布蘭特原油的期貨價格已到每桶75美元以上，市場自然會關心通膨是否會壓企業獲利預估，不過目前美國十年期公債殖利率反而下滑到1.37％，顯示上游價格的上揚並沒有壓抑到下游消費，而且根據歷史數據統計，只要美國長債利率沒有突破3.5％，企業獲利與通膨的表現通常也為正相關。

摩根中國A股型產品經理張致寧表示，除了美國之外，通膨在大陸也愈來愈受到討論，儘管大陸6月8.8％的PPI年增率與1.2％的CPI年增率均較前月回落，但為了避免企業活動受到原材料價格的壓抑，中國人行在上週五宣布於7月15日起全面下調存準率0.5％，為2020年1月以來首度全面降準，預估可對市場釋放約一兆人民幣的長期資金。

張致寧表示，人行透過全面降準對外傳達大陸將力保增長與經濟穩定的訊號，此舉不但有利股市與風險性資產表現，也可增加大陸民間企業的活動，藉以降低外部貿易環境不確定性的衝擊。如今外資已再度重返大陸股市，預期下半年A股的投資風格將重回成長股驅動的情況下，包括晶片、新能源等新經濟題材，以及大型消費藍籌股等有望持續領漲。