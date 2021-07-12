琳妲（林羿禎）為「Rakuten Girls」樂天女孩的一員，同時也是網紅團體「反骨男孩」的成員，長相甜美的她擁有不少死忠粉絲，事業也越來越順利，今年初她開始發展副業，在台北東區一處投資餐酒館，沒想到竟遇到奧客上門，直接把她當酒店妹，又抱怨她服務不好，讓她有苦說不出。

琳妲日前在節目《綜藝大熱門》分享自己發展副業的辛酸血淚史，她透露由於朋友的朋友是富二代，某天便直接把整間店包下，沒想到喝酒一嗨，講話就開始沒分寸，看到她還調侃：「唉！妳老闆娘哦？來啊過來坐我旁邊啊！」儘管琳妲當下心裡覺得不舒服，還是愛於是客人過去寒暄幾句。

沒想到富二代竟然變本加厲說：「怎麼樣啊！我之後可以帶更多朋友來你們店裡消費，那要不要跟我出去約會啊？」甚至對她毛手毛腳，讓琳妲十分傻眼，藉故「明天還有一早的通告」要脫身，對方竟然還嗆，「你們就是大牌啦」，隔天琳妲又收到朋友傳來的抱怨訊息。

琳妲被富二代毛手毛腳，有苦說不出。（圖／翻攝自綜藝大熱門YouTube）

琳妲透露，朋友竟然斥責她：「聽說我朋友昨天不是很愉快，因為你們的東西很難吃，然後忽冷忽熱的，可能服務員也態度不好」，就滿腹委屈還是選擇忍下來，跟對方道歉了事，沒想到打給富二代又遭嗆，「客人不是最大嗎？」讓琳妲無奈的說，「我超級超級無敵傻眼，我也不能說什麼，因為他是我的朋友」。