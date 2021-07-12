雖然全台活動因三級警戒而下降，市場擔心內需下降進而影響經濟表現，但台灣經濟以出口為主，在海外市場在疫苗施打率優於預期且陸續解封下，美歐主要國家內需持續擴張，預計將持續帶動台灣出口數據表現亮眼，將支撐台灣經濟表現，且電子股迎來旺季，台股後市看俏。

兆豐國際台灣先進通訊基金經理人許鈞雄表示，隨著全球新興科技應用需求持續強勁，預估台灣6月出口仍會處在相對高檔，也會讓2021年經濟及產業好轉層面擴大，在基本面支撐下，股市漲升層面可望擴大。

近期盤面個股輪動快速，在企業獲利成長性佳及經濟基本面支撐下，預期台股指數將呈現高檔緩步震盪向上走勢，將以個股題材表現為主，隨著重量級企業法說利多紛至、美股也展開第二季財報行情、蘋果9月新機發表概念股將進入拉貨旺季，皆有利相關電子產業表現，隨著進入電子旺季，預期在業績題材支撐下，將可望成為盤面焦點。