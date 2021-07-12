近年許多投資人對新興市場股市可說是又愛又怕，新興市場股市常常可在短時間內有顯著的報酬，但同時波動也相當大。投信法人指出，新興市場預期在第四季能有所表現，但今年以來類股、市場輪動頻繁，因此建議不妨以多元資產策略布局新興市場，掌握下半年投資契機。

施羅德股債增長收息產品經理蔡宛庭建議，新興市場股市自去年第四季至今年2月中，表現優異超越成熟市場股市，主要由大陸股市帶動，因為大陸先爆發疫情，也先緩和疫情，大陸今年第一季經濟成長年增率高達18％；然而隨後因為美國和歐洲加速疫苗接種，今年第二季與第三季經濟成長預期將由成熟市場領先新興市場。不過隨著除大陸以外的新興市場開始接種疫苗緩和疫情，預期今年第四季新興市場經濟成長可望超越成熟市場。

蔡宛庭說，依據歷史經驗，當新興市場經濟成長較好時，股市表現可領先成熟市場，因此預料下半年新興市場股市可逐漸反應成長利多而有所表現。

在當前股市很貴的世界裡，新興市場價值面仍較其他股市具優勢。目前新興市場股市本益比平均為14.3倍，低於成熟股市的20.2倍，且歷史平均新興市場較全球股市折價25％，目前折價近三成，顯示新興市場本益比猶有擴張空間。